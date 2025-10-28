Gaza | il nodo dei corpi degli ostaggi e quello di Barghouti
Dall’11 ottobre, giorno in cui a Gaza è iniziata la tregua, Israele ha ucciso 93 persone e ne ha ferite 332. Sviluppo che segnala quanto Tel Aviv voglia riprendere il massacro in grande stile, peraltro ampiamente prevedibile se si osserva quanto accade in Libano dove, nonostante la tregua iniziata lo scorso 18 febbraio, l’IDF continua a uccidere ( 103 le vittime a fine settembre). Netanyahu ha ora trovato una nuova opportunità per accusare Hamas di una “chiara violazione” della tregua: la restituzione del cadavere che avrebbe dovuto essere di un ostaggio, mentre era solo parte di un corpo già recuperato in precedenza dall’IDF. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Gaza, Meloni valuta l’invio degli sminatori. Il nodo del voto alle Camere - X Vai su X
Tg2. . #Gerusalemme, il Parlamento israeliano ha approvato in via preliminare un progetto di legge per l'annessione della #Cisgiordania. Potrebbe complicare ancora il già difficile percorso per la #pace a #Gaza. Oggi in #Israele il segretario di Stato american - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo di un ostaggio: Netanyahu convoca riunione per violazione accordo - Secondo testimonianze di riservisti israeliani citate dai media locali, Hamas avrebbe messo in scena il ritrovamento del corpo di una persona che il gruppo sostiene essere un ... Lo riporta ilmattino.it
Gaza, Hamas annuncia la restituzione del corpo di un ostaggio: "Trovato in un tunnel" - Un filmato diffuso da Israele mostrerebbe miliziani di Hamas che inscenano il ritrovamento di un ostaggio già restituito due anni fa ... Riporta lastampa.it
«Individuati almeno altri sette corpi di ostaggi». Netanyahu revoca per la prima volta lo stato d’emergenza - Tel Aviv ha dato il permesso ad Hamas ad oltrepassare la “linea gialla” che divide Gaza per favorire il ritrovamento delle salme. Segnala editorialedomani.it