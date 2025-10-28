Gaza | il nodo dei corpi degli ostaggi e quello di Barghouti

Dall’11 ottobre, giorno in cui a Gaza è iniziata la tregua, Israele ha ucciso 93 persone e ne ha ferite 332. Sviluppo che segnala quanto Tel Aviv voglia riprendere il massacro in grande stile, peraltro ampiamente prevedibile se si osserva quanto accade in Libano dove, nonostante la tregua iniziata lo scorso 18 febbraio, l’IDF continua a uccidere ( 103 le vittime a fine settembre). Netanyahu ha ora trovato una nuova opportunità per accusare Hamas di una “chiara violazione” della tregua: la restituzione del cadavere che avrebbe dovuto essere di un ostaggio, mentre era solo parte di un corpo già recuperato in precedenza dall’IDF. 🔗 Leggi su It.insideover.com

