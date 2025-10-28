Gaza Idf riprende la guerra | raid su Rafah e Gaza City colpiti Ospedale Al Shifa e campi profughi Deir al-Balah e Shati 3 morti a Kafr Qud - VIDEO

Attacchi generalizzati delle Idf si sono consumati anche in Cisgiordania, dove in un villaggio vicino a Jenin 3 civili sono stati uccisi col pretesto di essere "membri di una cellula terroristica" Sono riprese ufficialmente le violenze genocide dell'esercito israeliano contro i civili palesti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf riprende la guerra: raid su Rafah e Gaza City, colpiti Ospedale Al Shifa e campi profughi Deir al-Balah e Shati, 3 morti a Kafr Qud - VIDEO

