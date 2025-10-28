Gaza Hamas riconsegna corpo del 16° ostaggio israeliano poi smentisce Tel Aviv | Non conosciamo la posizione di tutte le salme

Il capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha ribadito che le operazioni militari proseguiranno fino al completo recupero dei resti di tutti gli ostaggi. “La guerra non è ancora finita. Dobbiamo portare a termine la nostra sacra missione” L’esercito israeliano ha reso noto che la Croce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

