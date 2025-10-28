Gaza e Flotilla convegno del sindacato Usb giovedì 30 ottobre

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Hannoun, il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia sanzionato col foglio di via da Milano della durata di un anno, sarà giovedì sera a Piacenza all'iniziativa promossa da Usb, Collettivo 26x1 e Potere al Popolo. Con lui José Nivoi, portuale genovese di Usb e componente della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gaza flotilla convegno sindacatoRoma, occupato il liceo Righi per protesta contro il convegno su Flotilla saltato. Gli studenti attaccano Il Tempo - Al Liceo Righi di Roma, dopo la denuncia de Il Tempo sul “caso”, non solo salta il convegno “Prospettive di pace per Gaza” ... Riporta iltempo.it

gaza flotilla convegno sindacatoCogito Ergo Sumud Flotilla: la lezione civile della missione umanitaria per Gaza - Per qualcuno erano solo “figli di papà” annoiati in crociera militante per sentirsi eroi per un giorno. Come scrive tpi.it

Flotilla diretta a Gaza, Landini minaccia un nuovo sciopero: Salvini reagisce senza mezzi termini - Global Sumud Flotilla verso Gaza: tensione internazionale e polemica politica tra Landini e Salvini. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Flotilla Convegno Sindacato