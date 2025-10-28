Gaza e Flotilla convegno del sindacato Usb giovedì 30 ottobre

Mohamed Hannoun, il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia sanzionato col foglio di via da Milano della durata di un anno, sarà giovedì sera a Piacenza all'iniziativa promossa da Usb, Collettivo 26x1 e Potere al Popolo. Con lui José Nivoi, portuale genovese di Usb e componente della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it