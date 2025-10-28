Gaza di nuovo sotto le bombe di Israele Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia

Dopo oltre 10 giorni di tregua, a Gaza tornano i forti e devastanti bombardamenti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano di effettuare attacchi "immediati e potenti" a Gaza. La decisione è stata presa - come precisa l'ufficio del premier - "al termine. 🔗 Leggi su Today.it

