Gaza 41 corpi senza nome consegnati da Israele sepolti in una fossa comune
I cittadini di Gaza seppelliscono 41 corpi non identificati consegnati da Israele in base all’accordo di cessate il fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
