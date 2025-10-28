Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Credo che la possibilità di comunicare in tutte le modalità - e oggi il digitale è una modalità - sia di fondamentale importanza, perché i nostri pazienti sono giovani, quindi utilizzano molto i social. Al di là di quella che è la comunicazione diretta che possono avere con noi in una breve visita ospedaliera, è fondamentale tramettere loro delle informazioni su quello che realmente è la sclerosi multipla oggi, su come noi possiamo sostanzialmente combatterla e su come siamo stati in grado di cambiare la storia naturale della malattia. Questo per dare un'informazione corretta e, soprattutto, una visione più positiva, in una progettualità della vita". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gasperini (Sin): "Anche un vodcast è fondamentale per conoscere la realtà della sclerosi multipla"