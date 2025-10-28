Gasperini l' alchimista | Cristante da incursore è l' ultima magia per la sua Roma

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante intuizioni dell’allenatore da inizio anno: Dybala falso 9, l’attacco mobile e Wesley anche a sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasperini l alchimista cristante da incursore 232 l ultima magia per la sua roma

© Gazzetta.it - Gasperini l'alchimista: Cristante da incursore è l'ultima magia per la sua Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

gasperini alchimista cristante incursoreGasperini l'alchimista: Cristante da incursore è l'ultima magia per la sua Roma - Perché poi la necessità è di cercare soluzioni nuove, alternative, formule magiche che possano tenere la Roma il più in alto possibil ... Si legge su gazzetta.it

Gasp l’alchimista. Cristante da incursore l’ultima magia della Roma - Perché poi la necessità è di cercare soluzioni nuove, alternative, formule magiche che possano tenere la Roma il più in alto possibil ... Lo riporta msn.com

Quanto sei bella Roma: Gasperini vola in testa con Soulé e Cristante. Fiorentina in piena crisi, a Pioli non basta Kean - Dovbyk con un assist di tacco, Soulé con un gol e l'angolo decisivo per il colpo di testa di Cristante hanno subito ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Alchimista Cristante Incursore