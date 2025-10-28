Gasperini Juventus spunta il retroscena sul tecnico della Roma | Giuntoli lo aveva bloccato la scorsa estate! Cosa è successo

Gasperini Juventus, l’ex dirigente bianconero aveva scelto il tecnico piemontese: poi l’addio e la conferma di Tudor, fino all’esonero di ieri. L’esonero di  Igor Tudor, arrivato dopo appena sette mesi e al culmine di una crisi profonda (otto partite senza vittorie, tre sconfitte consecutive), chiude l’ennesimo, breve capitolo della travagliata storia recente della panchina della  Juventus.  È il terzo cambio in circa un anno e mezzo, dopo gli addii a  Massimiliano Allegri  e  Thiago Motta, un’instabilità che fotografa le difficoltà di programmazione del club. Eppure, solo pochi mesi fa, lo scenario avrebbe potuto essere completamente diverso, con un altro grande nome pronto a sedersi sulla panchina bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

