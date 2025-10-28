Garlasco terremoto-Carlo Taormina | Sempio era lì insieme a Stasi

Anche Carlo Taormina commenta i nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, con l'alibi di Andrea Sempio sempre più traballante. E proprio la difesa del nuovo indagato lascia perplessa l'avvocato di lungo corso. "L'ho criticata quando gli consigliarono di non rendere l'interrogatorio al quale era stato convocato. Fu un errore. Era un momento importante nel quale avrebbe potuto mettere le basi di una sua ricostruzione dei comportamenti tenuti in quel 13 agosto 2007. Ora si ripresenta l'occasione. Il momento è molto grave, almeno secondo le informazioni che abbiamo. Sembra che stiano valutando non solo il possibile concorso in omicidio, che già sarebbe una cosa gravissima, ma addirittura l'ipotesi di sostituire la figura di Stasi con quella di Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, terremoto-Carlo Taormina: "Sempio era lì insieme a Stasi"

