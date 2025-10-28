Garlasco spunta una nuova possibile arma del delitto | è grande come un portachiavi

All'istituto Mangiagalli di Milano continuano gli accertamenti medico-legali della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla procura di Pavia di rileggere i referti dell'anatomopatologo relativi all'autopsia di Chiara Poggi nell'ambito della nuova indagine di Garlasco. L'obiettivo è quello di capire se possa esserci una lettura alternativa rispetto a quella delle indagini precedenti, che possa inserire sulla scena del crimine altri soggetti, o in alternativa che possa confermare oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Nella nuova indagine, l'unica persona attualmente indagata è Andrea Sempio, per il quale l'ipotesi di reato è di concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

