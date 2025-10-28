Garlasco spunta una nuova possibile arma del delitto | è grande come un portachiavi

All'istituto Mangiagalli di Milano continuano gli accertamenti medico-legali della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla procura di Pavia di rileggere i referti dell'anatomopatologo relativi all'autopsia di Chiara Poggi nell'ambito della nuova indagine di Garlasco. L'obiettivo è quello di capire se possa esserci una lettura alternativa rispetto a quella delle indagini precedenti, che possa inserire sulla scena del crimine altri soggetti, o in alternativa che possa confermare oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Nella nuova indagine, l'unica persona attualmente indagata è Andrea Sempio, per il quale l'ipotesi di reato è di concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, spunta una nuova possibile arma del delitto: è grande come un portachiavi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Andrea Sempio, tutta la verità a Chi l'ha Visto: cosa ha rivelato e spunta un super testimone per il caso Garlasco - facebook.com Vai su Facebook

“Lo scontrino del parcheggio non è di Sempio”: spunta un nuovo testimone nel caso del delitto di Garlasco - X Vai su X

Garlasco, spunta una nuova possibile arma del delitto: è grande come un portachiavi - Secondo alcune indiscrezioni, Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita da un baby tonfa, usato nel krav maga ... Segnala msn.com

Garlasco, la nuova perizia che cambia tutto. "Così Stasi sarebbe sicuramente innocente". Alibi e indizi (sfuggiti) - Il giallo di Garlasco continua e a ingarbugliare ancora di più la matassa in questo incrocio di fili infinito emerge un nuovo dato dalla nuova inchiesta in corso: l'ora del delitto potrebbe essere sba ... affaritaliani.it scrive

Garlasco. Le prove in cantina: nuova impronta di scarpa e impronta palmare ematica - Le prove in cantina: nuova impronta di scarpa e impronta palmare ematica ... Segnala politicamentecorretto.com