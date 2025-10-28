Garlasco spunta il Baby Tonfa | l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa

Non bastavano le ipotesi sullo scandalo al Santuario della Bozzola, il memoriale di Falvius Savu o le dichiarazioni di Taormina ad alimentare il dibattito su Garlasco. Adesso tocca al Krav Maga, il sistema israeliano di autodifesa e combattimento corpo a corpo. Una disciplina che non usa solo le mani, ma anche strumenti specifici. E ce n’è uno in particolare che può rivelarsi l’ arma del delitto usata per uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Si chiama Baby Tonfa o Mini Tonfa ed è un piccolo manganello che può essere usato come portachiavi, evoluzione del kubotan, bastoncino letale sempre di origine israeliana. 🔗 Leggi su Panorama.it

