Garlasco Regimenti | Chiara Poggi uccisa con baby tonfa' ferite perfettamente compatibili con oggetto usato nel Krav Maga sport praticato da Sempio

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Baby Tonfa, piccolo strumento di autodifesa personale solitamente in plastica o metallo, sarebbe utilizzato da chi pratica Krav Maga, una disciplina di combattimento di origine israeliana praticata da Andrea Sempio Un Baby Tonfa, piccolo strumento di autodifesa personale solitamente in pla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco regimenti chiara poggi uccisa con baby tonfa ferite perfettamente compatibili con oggetto usato nel krav maga sport praticato da sempio

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Regimenti: "Chiara Poggi uccisa con baby tonfa' ferite perfettamente compatibili con oggetto usato nel Krav Maga, sport praticato da Sempio"

Garlasco, Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa? Cos'è lo strumento del Krav Maga (che praticava anche Sempio). L'esperta: «Ferite compatibili» - Ovvero lo strumento di difesa personale (grande quanto un portachiavi), usato dai cultori del Krav Maga, disciplina di cui Andrea

Garlasco, Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa? Cos'è lo strumento del Krav Maga (che praticava anche Sempio). Il medico legale: «Ferite compatibili» - Ovvero lo strumento di difesa personale (grande quanto un portachiavi), usato dai cultori del Krav Maga, disciplina di cui Andrea

"L'arma è questa!". Garlasco, la svolta shock su Sempio: "Nessun dubbio: perfettamente compatibile" - Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

