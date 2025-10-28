Garlasco Nordio a gamba tesa sulla nuova inchiesta | adesso basta! E Sempio spera…
Le indagini sul delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana, hanno conosciuto una nuova svolta a marzo 2025. Dopo quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, la Procura ha deciso di riaprire il fascicolo, puntando l’attenzione su un nuovo nome: quello di Andrea Sempio. L’uomo, amico del fratello della vittima e per anni rimasto ai margini dell’inchiesta, è oggi indagato, con accertamenti tecnici disposti per analizzare campioni biologici e verificare la presenza di tracce compatibili con quelle trovate nella casa di via Pascoli. La decisione di procedere con nuovi esami è arrivata dopo che alcune analisi genetiche, riesaminate dai consulenti della difesa e dai periti incaricati dalla magistratura, avrebbero segnalato elementi degni di approfondimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
