Garlasco la nuova pista | il Baby Tonfa è l’arma del delitto mai ritrovata?

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbe una possibile compatibilità tra il foro riscontrato sulla tempia della vittima e l'oggetto contundente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

