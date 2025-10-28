Garlasco la genetista di Sempio e l' ex di Stasi stanno con Nordio | Ha ragione
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a far riferimento alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nell'ambito di un discorso più ampio sul processo e sulla giustizia, scatenando accese polemiche soprattutto da sinistra. Cosa ha detto l'esponente del governo Meloni? "Da un punto di vista giuridico, ricostruire fatti così risalenti nel tempo, soprattutto quando coinvolgono indagini tecniche come l'esame del DNA o delle tracce ematiche o delle tracce organiche, lo dico da ex Pubblico Ministero, non è una cosa facile - le parole di Nordio -. L'azione penale però è obbligatoria, i pubblici ministeri che stanno seguendo questa seconda inchiesta, io li conosco, sono persone serissime. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Delitto di #Garlasco: “Se il Dna sulle dita di Chiara Poggi fosse di Andrea Sempio potrebbe essere da contatto con qualunque oggetto”. La genetista Marina Baldi, nuova consulente della difesa dell’indagato. [VIDEO INTEGRALE]? https://bit.ly/3QHXfkj - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la difesa di Sempio nomina nuovo genetista: un ex poliziotto al posto di Garofano. Chi è - X Vai su X
Garlasco, l'ex genetista di Stasi sulle parole di Nordio: "In caso distanza temporale tra delitto e indagine..." - Garlasco: Matteo Fabbri, ex genetista consulente di Alberto Stasi, commenta le dichiarazioni del ministro Nordio: "Sposo in pieno quanto detto dal ministro, credo che quando venga meno una coerenza ... Segnala la7.it
Garlasco, la genetista di Sempio sulle parole di Nordio: "Ha ragione, ci sono casi..." - La genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio, commenta le dichiarazioni del ministro Nordio sul Delitto Garlasco. Si legge su la7.it
Garlasco. Marina Baldi nuova consulente genetista di Andrea Sempio - Romana, laureata alla Sapienza, con specializzazione in genetica medica e genetica forense, Marina Baldi vanta un curriculum di casi noti: dal delitto di Pier Paolo Pasolini al “giallo” di via Poma ... Come scrive politicamentecorretto.com