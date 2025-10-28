Garlasco il ministro Nordio sui giudici e le indagini A un certo punto serve coraggio di arrendersi

Le indagini sul delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana, hanno conosciuto una nuova svolta a marzo 2025. Dopo quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, la Procura ha deciso di riaprire il fascicolo, puntando l’attenzione su un nuovo nome: quello di Andrea Sempio. L’uomo, amico del fratello della vittima e per anni rimasto ai margini dell’inchiesta, è oggi indagato, con accertamenti tecnici disposti per analizzare campioni biologici e verificare la presenza di tracce compatibili con quelle trovate nella casa di via Pascoli. >> “L’Italia perde tanto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it