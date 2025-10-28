Non si fa che parlare dell’ormai famoso “scontrino” che era, ma forse non più, l’alibi di Andrea Sempio per quel 13 agosto del 2007. L’ultima novità dei giorni scorsi riguarda la presenza di un presunto “supertestimone” che avrebbe smentito la versione dell’unico indagato, ad oggi, per la morte di Chiara Poggi. Secondo il teste, lo scontrino del parcheggio di Vigevano, che lo stesso Andrea aveva fornito ai carabinieri un anno dopo il delitto, il 4 ottobre del 2008, non sarebbe il suo. Eppure. eppure qualcosa non torna. Perché secondo Lodovica Bulian, che l’ha riferito ieri durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, un simile testimone non esisterebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo dello scontrino di Sempio: "Il supertestimone non esiste"