Garlasco | il Baby Tonfa che può aver colpito Chiara Poggi Andrea Sempio e il Krav Maga

Un Baby Tonfa ha colpito Chiara Poggi nel villino di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007? Mentre l’anatomopatologa Cristina Cattaneo sta lavorando alla consulenza per la procura che accusa Andrea Sempio, Luisa Regimenti, docente di Medicina Legale presso l’Università di Roma Tor Vergata, dice che l’arma è compatibile con un foro trovato sulla tempia del cadavere durante l’autopsia. Il Baby Tonfa, scrive oggi Il Tempo, sarebbe usato dai cultori del Krav Maga. Ovvero il sistema di combattimento per difesa personale praticato da Sempio. Chiara Poggi, il Baby Tonfa e Garlasco. Il Baby Tonfa consente l’applicazione su un punto di pressione. 🔗 Leggi su Open.online
