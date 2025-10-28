Garlasco diventa scontro politico Nordio | A un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi Renzi | Parole sconcertanti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite al Salone della Giustizia a Roma, è intervenuto sul caso di Garlasco. Nordio ha parlato del « paradosso delle inchieste parallele » su uno stesso caso. «Senza entrare nel merito, i cittadini assistono a un paradosso, ci sono delle inchieste parallele, una si è conclusa anni fa e una persona ha subito anni di prigione, e una adesso che va in direzione opposta », ha dichiarato il ministro. Per il Guardasigilli, «ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata. A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi, è difficilissimo dopo 20-30 ricostruire una verità giudiziaria». 🔗 Leggi su Open.online