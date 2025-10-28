Garlasco Chiara Uccisa Con Il Baby Tonfa | Perchè Andrea Sempio Lo Usava!

Nuova ipotesi sul delitto di Garlasco: spunta l’arma inedita del Baby Tonfa, legata al Krav Maga. Una pista sorprendente riapre il mistero. Un dettaglio minuscolo ma potenzialmente dirompente. Nel mistero mai risolto del delitto di Garlasco, torna a farsi largo una nuova ipotesi che, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente il quadro investigativo: Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella sua casa nel 2007, potrebbe essere stata colpita con un Baby Tonfa, un piccolo strumento di difesa personale. A rilanciare questa teoria è la professoressa Luisa Regimenti, docente di Medicina Legale all’Università di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Garlasco, Chiara Uccisa Con Il Baby Tonfa: Perchè Andrea Sempio Lo Usava!

Scopri altri approfondimenti

"Perché ora Sempio trema". Garlasco, clamorosa svolta: la scoperta su Stasi e l'omicidio di Chiara Poggi cambia tutto - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco: l’ipotesi sull’arma Baby tonfa, il ruolo di Sempio e le rivelazioni dell’avvocato di Stasi - Stando alle ultime ricostruzioni Chiara potrebbe essere stata colpita con l’arma di un'arte marziale israeliana: l'avvocato di Stasi parla della ‘nuova dinamica’ ... Segnala libero.it

Garlasco, cos'è il Baby Tonfa che può aver colpito Chiara Poggi e cosa c'entrano Andrea Sempio e il Krav Maga - Nuova ipotesi sul delitto di Garlasco, Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita con un Baby Tonfa? Da virgilio.it

Garlasco, un Baby Tonfa è l'arma del delitto? «Ferite compatibili». Cos'è lo strumento usato nel Krav Maga, lo sport che insegnava Andrea Sempio - Un piccolo oggetto metallico compatibile con la ferita alla tempia di Chiara Poggi e una coincidenza significativa: il Baby Tonfa, strumento di difesa personale, sarebbe legato al sistema ... Secondo msn.com