Garlasco Carlo Taormina | Sempio dica che si è fatto un alibi falso stanno per arrestarlo Era l' amante di Chiara per questo Stasi l' ha uccisa

«Qualcuno dica ad Andrea Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio». Carlo Taormina, avvocato e volto noto del foro romano, in un lungo post.

