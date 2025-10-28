Garlasco al setaccio pc e smartphone di Mario Venditti | i pm alla ricerca di prove dei versamenti dei Sempio

Inquirenti al lavoro su pc e smartphone sequestrati all'ex procuratore Mario Venditti, si cercano prove dei presunti soldi ricevuti dai Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, al setaccio pc e smartphone di Mario Venditti: i pm alla ricerca di prove dei versamenti dei Sempio

