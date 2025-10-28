Gallipoli agguato a colpi di fucile | ferito un 45enne La madre ha dato l' allarme Si indaga | nella stessa zona un' auto a fuoco pochi giorni fa
Agguato a colpi di fucile alla periferia di Gallipoli. Un uomo di 45 anni, Michel Barba, è stato raggiunto da alcuni colpi esplosi da un fucile calibro 22. Il ferito è stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Agguato a Gallipoli: uomo di 45 anni ferito a colpi di fucile - X Vai su X
L'uomo è stato raggiunto da almeno quattro colpi di fucile calibro 22, mentre veniva inseguito vicino ai garage di casa. Ferito alla spalla destra, si è salvato grazie alle urla della madre e ha raggiunto l'ospedale da solo. Il fatto a Gallipoli. - facebook.com Vai su Facebook
Agguato a colpi di fucile, ferito un 45enne - Un 45enne è stato raggiunto alla spalla da quattro o cinque colpi di fucile calibro 22. rainews.it scrive
Agguato a un 45enne: ferito a colpi di fucile, in due in fuga in sella a uno scooter - L'uomo è stato raggiunto da almeno quattro colpi di fucile calibro 22, mentre veniva inseguito vicino ai garage di casa. lecceprima.it scrive
Agguato a Gallipoli: fucilate contro un uomo di 45 anni - GALLIPOLI – Paura in serata, in via Carlo Massa, a Gallipoli, dove un uomo di 45 anni è stato colpito alla spalla da quattro o cinque colpi di fucile calibro 22. Segnala trnews.it