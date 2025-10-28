Milano, 28 ottobre 2025 – Un passo avanti verso il restauro della copertura della Galleria Vittorio Emanuele. Il Comune ha affidato a La Mercurio srl di Olgiate Comasco, per 93.100 euro il servizio di architettura ed ingegneria riguardante le prestazioni di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per appalto integrato denominato “interventi di consolidamento e restauro della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II”. Palazzo Marino aveva indicato come importo massimo per questo tipo di servizio tecnico l’importo di 118.135 euro, ma i l preventivo della società comasca è stato inferiore del 19,5%, cioè ammontava a 95 mila euro, cifra ulteriormente limata del 2% – secondo procedure di legge – arrivando così alla spesa finale di 93. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galleria, passo avanti verso il restauro della copertura. Di cosa soffre il tetto del Salotto buono di Milano