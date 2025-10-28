galleria chiusa bando per ristori ai commercianti

Contributo una tantum a fondo perdute in favore delle microimprese che portano avanti attività commerciali nel centro di Torrenieri. Lo ha deliberato la giunta comunale di Montalcino intendendo farsi carico, seppure con somme contenute e per danni dimostrati, legati alla chiusura della galleria di Torrenieri dal 23 giugno al 12 settembre. Il Comune ha stanziato per questa una somma una tantum di 50mila euro, i contributi alle attività che dimostreranno le perdite subite non potranno superare tremila euro a domanda. Il principio è sicuramente lodevole anche se, come detto, si limita solo alle micro aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

