Gaetano Sirna conclude il proprio incarico di direttore generale al Rodolico-San Marco

Dopo cinque anni alla guida del policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania, il direttore generale Gaetano Sirna conclude il proprio incarico al vertice della struttura, portando a termine un quinquennio di intensa attività e impegno con risultati significativi per la sanità pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

gaetano sirna conclude proprioPoliclinico di Catania, il dg Sirna conclude il suo mandato - Portando a termine un quinquennio di intensa attività e impegno con risultati significativi per la sanità pubblica catanese. Lo riporta insanitas.it

