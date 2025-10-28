Gaetano Sirna conclude il proprio incarico di direttore generale al Rodolico-San Marco
Dopo cinque anni alla guida del policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania, il direttore generale Gaetano Sirna conclude il proprio incarico al vertice della struttura, portando a termine un quinquennio di intensa attività e impegno con risultati significativi per la sanità pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
