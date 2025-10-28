Futuro per Montesarchio | Scuola media Ilaria Alpi ex ‘Foscolo’ lezioni sospese per inerzia del Comune
Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo appena appreso che oggi, presso la scuola media ‘Foscolo’ di Montesarchio, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Ilaria Alpi’, prof.ssa Maria Grazia Ceglia, ha dovuto sospendere il regolare svolgimento delle lezioni, disponendo che gli alunni restassero al piano terra per motivi di sicurezza. Una decisione inevitabile, assunta a seguito dei ripetuti solleciti inviati ufficialmente al Comune da parte della scuola, per la mancata rimozione dei materiali di risulta dei lavori di ristrutturazione, che continuano a occupare il cortile interno, unico spazio di raccolta previsto in caso di emergenza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
