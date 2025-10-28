Futuro europeo gli studenti in dialogo con Giorgio Gori e Paolo Inselvini

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Il prossimo 30 ottobre 2025, alle ore 11:15, presso il Museo TIME dell’Istituto Paleocapa di Bergamo, si terrà un incontro del Progetto YOUNITE dal titolo “Futuro europeo”, rivolto a giovani under 30 e dedicato al dialogo tra studenti e rappresentanti delle istituzioni europee. Ospiti d’eccezione dell’evento saranno gli europarlamentari Giorgio Gori e Paolo Inselvini, che prenderanno parte a un dibattito aperto con i ragazzi, confrontandosi sui temi emersi durante i laboratori, realizzati nei mesi scorsi. Salute mentale, benessere giovanile, ambiente, accesso ai servizi e partecipazione civica sono solo alcuni degli argomenti affrontati, ispirati dagli EU Youth Goals, le priorità individuate dai giovani europei per il futuro dell’Unione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

