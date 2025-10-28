Fusione nucleare | raggiunta nuova importante pietra miliare in Giappone
La startup giapponese Helical Fusion ha effettuato con successo il primo test al mondo di un magnete a superconduttore ad alta temperatura su scala paragonabile a quella di un reattore a fusione. L'obiettivo è completare una centrale basata su reattore stellarator elicoidale entro il prossimo decennio. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
Fusione nucleare in diretta: per la prima volta una telecamera svela cosa accade davvero nel cuore del Sole - X Vai su X
La fusione nucleare potrebbe diventare realtà - Un nuovo progetto commerciale europeo rilancia la possibilità di produrre energia pulita, ma il successo non è garantito - Si legge su rsi.ch
Il grande azzardo del nucleare avanzato: investimenti record, ma i fondamentali non reggono - Miliardi di dollari puntano su reattori modulari e fusione, ma Wall Street intravede segnali di una bolla pronta a scoppiare. Segnala money.it
Nucleare, ecco la nuova legge delega: dalle nuove centrali atomiche ai depositi delle scorie radioattive, cosa cambia - Prevista un’Autorità ad hoc e la consultazione dei Comuni «nell’ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti» ... Segnala msn.com