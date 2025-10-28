Furto di macchinari per il caffè da 60mila euro refurtiva e furgone ritrovati a Castel Volturno

Un colpo da manuale del recupero è stato messo a segno questa mattina dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in controlli mirati contro i reati predatori. In via Marinella i militari hanno individuato un autocarro Nissan NV400, risultato rubato nella notte a Sant’Angelo dei Lombardi (AV) da una ditta di rivendita all’ingrosso di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furto di macchinari per il caffè da 60mila euro, refurtiva e furgone ritrovati a Castel Volturno

