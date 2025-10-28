Furto da 60mila euro a una ditta di caffè irpinia | refurtiva nel casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Una ditta di rivendita all’ingrosso di caffè, con sede a Lioni, ha subito il furto di un autocarro con all’interno un ingente quantitativo di cialde, confezioni di caffè in chicchi e macchinari professionali per la preparazione del caffè, per un valore di 60mila euro. La refurtiva è stata completamente recuperata dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che, durante un servizio di controllo, hanno ritrovato l’autocarro con a bordo la merce. L’ attività investigativa, avviata in seguito alla denuncia, presentata nella notte ai carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, attraverso l’analisi del tracciato del localizzatore GPS installato sul mezzo, ha consentito di accertare che il veicolo si era fermato in località Bagnara a Castel Volturno, nei pressi di un magazzino dismesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

