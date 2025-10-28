Furto al Cus rubate grondaie al palazzetto dello sport | ecco il video che documenta il raid di 4 giovani
Furto all'interno del palazzetto del Cus Palermo, in via Altofonte: dove lo scorso weekend quattro giovani - entrati in azione nottetempo - hanno rubato alcune grondaie. “Un gesto che testimonia la sempre crescente perdita di valori di molti giovani a Palermo - dice con grande amarezza il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Provincia Unica TV. . Maxi furto nella notte al cimitero di Merate. Rubate decine di oggetti in rame e bronzo, razziati dalle tombe. Ma la fuga dei ladri è durata poco - facebook.com Vai su Facebook
Furto di uva nel Barese, rubate circa 10 tonnellate: "Fenomeno organizzato" https://ift.tt/mEszgBo https://ift.tt/DiseU9R - X Vai su X
Palermo, rubate le grondaie del palazzetto dello sport del Cus - Nel corso del weekend sono state rubate le grondaie del PalaCus, il palazzetto dello sport del Centro universitario sportivo di Palermo. Segnala ilsicilia.it
Furto a Cus Palermo, i ladri portano via le grondaie - Furto delle grondaie del palazzetto dello sport del Cus Palermo: un gesto che testimonia la sempre crescente perdita di valori di molti giovani a Palermo. Da mondopalermo.it