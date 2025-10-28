Furti a Viterbo in carcere i due ladri della Grotticella | nell' auto refurtiva e arnesi da scasso

Sono finiti in carcere i due uomini arrestati dalla polizia per il furto in un'abitazione nel quartiere Grotticella di Viterbo. I ladri sono entrati in azione nella tarda mattinata di venerdì 24 ottobre in via Santa Maria della Grotticella.Il furto e l'inseguimentoA segnalare il furto in atto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

