Fuori i nomi Grande Fratello chi rischia di uscire | nomination clamorose Il nome inaspettato

28 ott 2025

Il momento è arrivato quando Simona Ventura, con voce tesa e sguardo fisso verso i concorrenti, ha pronunciato la frase che tutti temevano: “Sei fuori proprio tu!”. Dopo lunghi minuti di suspense, il Grande Fratello ha perso uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. A lasciare la Casa è stato Matteo Azzali, ex pugile e insegnante, eliminato con appena il 29% dei voti al termine di un televoto serratissimo contro Rasha Younes e Benedetta Stocchi. Il pubblico, chiamato a scegliere chi salvare, ha deciso senza pietà. Matteo ha lasciato la Casa visibilmente deluso, ma con parole misurate: “Giusto, è difficile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

