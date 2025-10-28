Fuori i nomi Grande Fratello chi rischia di uscire | nomination clamorose Il nome inaspettato
Il momento è arrivato quando Simona Ventura, con voce tesa e sguardo fisso verso i concorrenti, ha pronunciato la frase che tutti temevano: “Sei fuori proprio tu!”. Dopo lunghi minuti di suspense, il Grande Fratello ha perso uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. A lasciare la Casa è stato Matteo Azzali, ex pugile e insegnante, eliminato con appena il 29% dei voti al termine di un televoto serratissimo contro Rasha Younes e Benedetta Stocchi. Il pubblico, chiamato a scegliere chi salvare, ha deciso senza pietà. Matteo ha lasciato la Casa visibilmente deluso, ma con parole misurate: “Giusto, è difficile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Regionali, lista Per fuori dal coro: ecco i nomi a sostegno di Campanile presidente - facebook.com Vai su Facebook
“Fuori i nomi”. Grande Fratello, chi rischia di uscire: nomination clamorose. Il nome inaspettato - Il momento è arrivato quando Simona Ventura, con voce tesa e sguardo fisso verso i concorrenti, ha pronunciato la frase che tutti temevano: “Sei fuori proprio tu! Scrive thesocialpost.it
Grande Fratello, le pagelle dell'ultima puntata: Jonas invidioso (4), Valentina salva la puntata (7), Domenico non ce la fa (3), Sonia Bruganelli confermata (8) - La nuova puntata del Grande Fratello parte sin da subito con la temuta busta rossa che altro non è che un titolo di articolo sulla reazione burrascosa di Valentina verso Benedetta. ilmattino.it scrive
Grande Fratello 2025, diretta quinta puntata: fuori Matteo, in tre al televoto (senza eliminazione) - Il live minuto per minuto della quinta puntata del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 27 ottobre 2025 ... Lo riporta davidemaggio.it