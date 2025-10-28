Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole Assalto pro Pal conto il senatore Fdi Marco Lisei
I collettivi rossi di sinistra sono protagonisti di un altro, l’ennesimo, episodio di censura e violenza politica nei confronti di un loro avversario politico come il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Questa mattina, infatti, a Bologna, alcuni studenti e studentesse del liceo Minghetti di Bologna hanno contestato il senatore di Fratelli d’Italia, atteso all’istituto per partecipare a una assemblea insieme a Luca Rizzo Nervo, esponente del Pd e al professor Francesco Strazzari. “Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole” recitavano alcuni dei cori e degli striscioni gli studenti del liceo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
