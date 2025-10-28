Funzione pubblica Cgil Sicilia | Francesco Fucile è il nuovo segretario generale

Francesco Fucile, 60 anni, di Messina, è il nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil siciliana. Lo ha eletto l’assemblea regionale del sindacato all'unanimità. Subentra a Gaetano Agliozzo, eletto nei giorni scorsi vice presidente dell’Ebas.Funzionario dell’Agenzia Dogane e Monopoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Pericolo per la #sanitàpubblica per Funzione Pubblica Cgil Rovigo e UIL FPL #rovigo: “Non è solo una questione di contratti per gli #ATS: evitare il rischio di privatizzazione e precarietà”. - facebook.com Vai su Facebook

È online “Italia Semplice”, il nuovo portale del Dipartimento della Funzione Pubblica pensato per rendere chiare e accessibili le iniziative di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Per accedere: http://ITALIASEMPLICE.GOV.IT #itali - X Vai su X

Firmato il contratto della sanità pubblica. Aumento medio di 172 euro. Cgil e Uil contrarie: “Risorse inadeguate” - 2024 per 581mila professionisti: arrivano nuove indennità e tutele, ma per i sindacati contrari le risorse sono insufficienti ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cgil Sicilia, 'negato il diritto alla salute, basta rinvii' - Serve un intervento immediato del governo regionale per un nuovo modello sanitario che ridia efficienza e centralità ... Da ansa.it

Sicilia. Cgil: “Al Paolo Borsellino di Marsala tempi di attesa inaccettabili" - E' l'allarme lanciato dal segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil di Trapani Vincenzo Milazzo, di ritorno da un sopralluogo al pronto soccorso del nosocomio marsalese. Riporta quotidianosanita.it