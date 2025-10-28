Funerali dell'autista ucciso a sassate il vescovo | Andate a trovare quei ragazzi in carcere
In centinaia a Cesano per l’ultimo saluto a Raffaele Marianella, l’autista del bus dei tifosi del Pistoia Basket ucciso in un agguato degli ultras della Sebastiani Rieti. Il vescovo di Rieti: “Non basta che sia solo punito il male”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
