Funerali Ad La7 Marco Ghigliani Cairo | Un grande leader voleva bene a tutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Ogni volta che chiamava prima che giocasse il Torino, la squadra vinceva. Ieri è stato Marco che mi ha fatto il regalo, quando c’è stato il rigore. Dicevo "cerchiamo di tenere duro". La sua vita era la sua famiglia, ma fino all’ultimo giorno ha proseguito anche con alcuni impegni. Voleva bene a tutti: vedendo quanti sono qua oggi riuniti per lui mi commuovo. È stato un grande leader e una grande persona: rimaniamo uniti, lo ha detto anche il vescovo. E citando Sant’Agostino: io sono qua nell’altra stanza anche se non mi vedi. Marco grazie per tutto quello che hai fatto per noi. 🔗 Leggi su Open.online