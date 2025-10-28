Funerale di Raffaele Marianella Piccinonna | Ascoltiamo il cuore Il fratello sacerdote | il bene è più forte del male

Sabinaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Una folla commossa ha partecipato al funerale di Raffaele Marianella, stringendosi nel dolore attorno alla famiglia dell’autista romano, tragicamente ucciso durante l’aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuta a Rieti lo scorso 19 ottobre. Nella parrocchia di San Sebastiano, a Cesano, si sono celebrate le esequie, tra lacrime, commozione e tanta rabbia per una morte giudicata da tutti ingiusta e insensata. La chiesa, colma di amici, colleghi e conoscenti, ha accolto il feretro sulle note di “ I migliori anni della nostra vita ” di Renato Zero e dell’inno giallorosso “Grazie Roma”, simbolo della passione sportiva che da sempre accompagnava Raffaele. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

funerale di raffaele marianella piccinonna ascoltiamo il cuore il fratello sacerdote il bene 232 pi249 forte del male

© Sabinaoggi.it - Funerale di Raffaele Marianella, Piccinonna: «Ascoltiamo il cuore». Il fratello sacerdote: «il bene è più forte del male»

Approfondisci con queste news

funerale raffaele marianella piccinonnaRaffaele Marianella, i funerali dell'autista del bus ucciso. Il fratello: «Niente a che vedere con lo sport» - Dolore, commozione e rabbia composta hanno accompagnato l’ultimo saluto a Raffaele Marianella, l’autista di 65 anni ucciso durante l’assalto al pullman che riportava a casa ... Segnala msn.com

funerale raffaele marianella piccinonnaFunerali dell’autista ucciso a sassate, il vescovo: “Andate a trovare quei ragazzi in carcere” - In centinaia a Cesano per l’ultimo saluto a Raffaele Marianella, l’autista del bus dei tifosi del Pistoia Basket ucciso in un agguato degli ultras ... Si legge su fanpage.it

funerale raffaele marianella piccinonnaAssalto al bus, l'addio a Raffaele Marianella: 'Vincere il male con la forza del bene' - "Quello che abbiamo vissuto non ha niente a che vedere con lo sport e con il suo spirito. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Funerale Raffaele Marianella Piccinonna