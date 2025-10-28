Funerale di Raffaele Marianella Piccinonna | Ascoltiamo il cuore Il fratello sacerdote | il bene è più forte del male
ROMA – Una folla commossa ha partecipato al funerale di Raffaele Marianella, stringendosi nel dolore attorno alla famiglia dell’autista romano, tragicamente ucciso durante l’aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuta a Rieti lo scorso 19 ottobre. Nella parrocchia di San Sebastiano, a Cesano, si sono celebrate le esequie, tra lacrime, commozione e tanta rabbia per una morte giudicata da tutti ingiusta e insensata. La chiesa, colma di amici, colleghi e conoscenti, ha accolto il feretro sulle note di “ I migliori anni della nostra vita ” di Renato Zero e dell’inno giallorosso “Grazie Roma”, simbolo della passione sportiva che da sempre accompagnava Raffaele. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
