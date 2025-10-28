Fumo e fiamme all' impianto elettrico paura per due coppie
Un weekend decisamente spiacevole quello vissuto da due coppie di residenti in un immobile del centro di Dro, evacuate dopo un incendio che ha riguardato le loro abitazioni. L’allarme è stato lanciato intorno alle 22, quando uno dei residenti si è accorto di un guasto all’impianto elettrico, con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
