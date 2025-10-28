Fugge alla vista della polizia aveva cocaina e hashish | 30enne arrestata

Fermata in centro a Sarno, in possesso di cocaina e hashish. Alla vista della polizia ha tentato poi di scappare. E' stata arrestata ieri, dagli agenti del commissariato di Stato, una donna di 30 anni. Era insieme ad un extracomunitario.L'arrestoDurante la perquisizione sono stati trovati in suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Fugge alla vista della polizia, fermato con addosso la droga https://ift.tt/uBKkxHQ https://ift.tt/kiGLK4W - X Vai su X

#NAPOLI, #DROGA E #ARMI - Alla vista degli agenti, il 19enne aveva cercato di fuggire per eludere il controllo - facebook.com Vai su Facebook

Montespertoli, causa un incidente con una moto non sua e fugge. La polizia scopre che aveva rubato anche altri veicoli - Montespertoli (Firenze), 21 agosto 2025 – È stato scoperto in possesso di diversi veicoli rubati dopo aver causato un incidente stradale in motocicletta. Secondo lanazione.it

Miano, fugge alla vista della Polizia: arrestato 21enne dopo un inseguimento - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato arrestato un 21enne napoletano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad ... Riporta ilmattino.it

Fugge al controllo e investe un’agente di polizia - Quattro giorni dopo è stato rintracciato e fermato: aveva la patente scaduta da oltre un anno, nonché di privo sia di assicurazione sia ... Secondo ilrestodelcarlino.it