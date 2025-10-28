Fuga spericolata in auto pusher inseguito e arrestato dai Carabinieri

Modenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo di 25 anni, di origine marocchina, formalmente domiciliato a Torino ma  irregolare in Italia. Il giovane è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.L'attenzione dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

