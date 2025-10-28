fs logistix potenzia la flotta green con 12 camion iveco s way alimentati ad hvo

La flotta di FS Logistix (Gruppo FS) si arricchisce con 12 nuovi camion green prodotti da IVECO. I nuovi IVECO S-Way, veicoli a basse emissioni, alimentati con carburante HVO e costituiti da motrici e semirimorchi, sono stati acquistati da Mercitalia Shunting & Terminal, società appartenente a FS Logistix, e saranno impiegati per offrire servizi intermodali efficienti dal primo all’ultimo miglio, sfruttando la sinergia tra trasporto ferroviario e su gomma. I nuovi camion integrano e vanno a rinnovare i mezzi della flotta, che adesso può contare su un totale di 36 motrici e rimorchi. “L’ingresso nella flotta di questi mezzi si inserisce nel percorso strategico definito dal nostro piano industriale, che prevede l’arrivo di 42 nuovi camion entro il 2029” – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. 🔗 Leggi su Tpi.it

