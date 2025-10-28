Frutta verdura ‘ndrangheta e massoneria a Torino | torna in tribunale il colletto bianco che si relazionava con il boss Francesco Napoli
Massone, ex dipendente pubblico, presunto truffatore e all’apparenza molto vicino alla ‘ndrangheta. A quasi due anni da quando gli era stata notificata la misura restrittiva dell’obbligo di dimora, inizia oggi, 28 ottobre, il processo di primo grado a Saverio Delli Paoli. È uno dei sedici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Perché è importante mangiare frutta e verdura di stagione in autunno? - facebook.com Vai su Facebook
Frutta, verdura, ‘ndrangheta e massoneria a Torino: torna in tribunale il “colletto bianco” che si relazionava con il boss Francesco Napoli - Ecco da quali accuse deve difendersi, a quasi due anni dalla misura cautelare per l’inchiesta che ha documentato le ... torinotoday.it scrive