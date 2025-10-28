Frodi fiscali e riciclaggio maxi operazione tra Viterbo e Roma | sequestri per oltre 93 milioni di euro

Viterbotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione della Guardia di finanza tra Viterbo e Roma, sequestri per 93 milioni in frodi fiscali e riciclaggio. Su delega della Direzione distrettuale antimafia, Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure cautelari. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

frodi fiscali riciclaggio maxiFrode fiscale da oltre 65 milioni: 244 misure cautelari tra Roma e Viterbo - Coinvolte varie società operanti nei settori ristorazione, catering e logistica Roma/Viterbo – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro due distinte ... etrurianews.it scrive

frodi fiscali riciclaggio maxiTerni, maxi frode con falsi crediti tributari: 40 a giudizio - Sei soggetti, due dei quali ternani, finiti davanti al giudice, sono ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere nell’ambito di una maxi inchiesta della Guardia di finanza, ... Scrive umbria24.it

frodi fiscali riciclaggio maxiAvellino, maxi operazione contro frodi fiscali: scattano 42 misure cautelari e sequestri per 14 milioni - Quarantadue misure cautelari una agli arresti domiciliari e quarantuno l’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo ed amministrativo all’interno ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frodi Fiscali Riciclaggio Maxi