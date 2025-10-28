Frodi fiscali e riciclaggio maxi operazione tra Viterbo e Roma | sequestri per oltre 93 milioni di euro
Maxi operazione della Guardia di finanza tra Viterbo e Roma, sequestri per 93 milioni in frodi fiscali e riciclaggio. Su delega della Direzione distrettuale antimafia, Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure cautelari. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
