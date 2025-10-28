Freuler per la Roma? Gasperini gli telefona | in scadenza a giugno ma occhio a gennaio

Settimane in cui non c’è veramente il tempo di fermarsi a ragionare su altro che non sia il campo, visto il calendario fitto che attende la Roma. Archiviata la vittoria col Sassuolo, domani è tempo di tornare all’ Olimpico per cercare di battere il Parma, per mantenere la testa della classifica e tirare avanti fino al mercato di gennaio, quando si spera possano giungere nuove risorse. Un elemento potrebbe arrivare a centrocampo, per infoltire un reparto un po’ scarno, e il nome su cui si ragiona è quello di Remo Freuler. Non più dunque un profilo giovane e promettente come in estate ma esperienza e concretezza subito al servizio di Gasperini, e gli elementi per ritenere possibile l’affare ci sono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

