Fregene giovani e istituzioni insieme per la legalità

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – Giovani studenti, insegnanti, autorità civili, militari e religiose si sono riuniti questa mattina presso l'oratorio di Fregene, per una mattinata dedicata al tema della legalità. Per i saluti istituzionali è intervenuto il sindaco, Mario Baccini, che ha ricordato l'importanza dei valori del rispetto e della convivenza civile. "Questo è un momento importante perché abbiamo l'occasione d i rimettere al centro temi fondamentali che devono guidare la nostra vita. La legalità non è solo il rispetto delle leggi o una parola astratta, ma un modo di pensare e di rapportarsi agli altri.