Fregene da paura – Halloween | la festa itinerante

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – “ Fregene da paura – Halloween ” è il nome dell’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese, che si terrà giovedì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30. Quest’anno la festa di Halloween sarà itinerante, con quattro momenti salienti che animeranno diversi punti della località: 16.30: appuntamento con Il Vampiro presso l’Infopoint della Pro Loco;. 17.00: La Mascotte di Halloween intratterrà i più piccoli con musica e animazione;. 17.30: a La Piazzetta spazio a “Animazione da paura”;. 17.30: presso il Centro Commerciale di via Marotto (angolo viale Viareggio), incontro con “Il Magico Vampiro” di Warner Carlacci, e visita alla Casa dei Fantasmi e il Cimitero Infestato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it