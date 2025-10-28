Fregene da paura – Halloween | la festa itinerante

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – “ Fregene da pauraHalloween ” è il nome dell’evento, patrocinato dal  Comune di Fiumicino  e organizzato dalla  Pro Loco di Fregene-Maccarese, che si terrà  giovedì 31 ottobre, dalle  16.30 alle 19.30. Quest’anno la festa di Halloween sarà  itinerante, con quattro momenti salienti che animeranno diversi punti della località: 16.30: appuntamento con Il Vampiro presso l’Infopoint della Pro Loco;. 17.00: La Mascotte di Halloween intratterrà i più piccoli con musica e animazione;. 17.30: a La Piazzetta spazio a “Animazione da paura”;. 17.30: presso il  Centro Commerciale di via Marotto (angolo viale Viareggio), incontro con “Il Magico Vampiro” di  Warner Carlacci, e visita alla Casa   dei Fantasmi e il Cimitero Infestato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

