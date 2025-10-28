Sono in tanti, nelle ultime settimane, a preoccuparsi per le condizioni della libertà di stampa e di pensiero in Italia. Elly Schlein sostiene che, laddove le destre governano, queste libertà siano limitate e sia a rischio la democrazia. Purtroppo, la gran parte dei paladini del giornalismo d’inchiesta e del free speech sembra mobilitarsi soltanto quando gli allarmi democratici servono a guadagnare consensi, e tacciono invece quando entrano in campo poteri davvero forti e autoritari. Lo dimostra il silenzio quasi totale che qui da noi (e non solo) circonda Frédéric Baldan, ex lobbista europeo e grande accusatore di Ursula von der Leyen di cui ha svelato gli altarini in un libro intitolato Ursula Gates, pubblicato in Italia da Guerini Editore e per lo più ignorato dalla cosiddetta grande stampa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Frédéric Baldan, il lobbista che ha sfidato Ursula von der Leyen: “Mi chiudono i conti per aver detto la verità”